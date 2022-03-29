İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

29.03.2022 20:49

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a 35 ABC 677 plakalı bir kamyonet çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kamyonetin altında kalan Duymaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin sürücüsünü gözaltına aldı.

Savcının incelemesinin ardından Duymaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

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YOL VERME CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA YOL VERME CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA

Karabağlar, Kamyonet, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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