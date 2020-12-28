Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

28.12.2020 21:05
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 15.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 40 yaşındaki Ş.B. yönetimindeki kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk, mahalledeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Berat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kamyonet sürücüsü Ş.B'yi gözaltına alırken, acı haberi alan çocuğun yakınları yasa boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi

Karşıyaka, oyunlar, Çocuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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