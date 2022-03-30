İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

30.03.2022 22:55
İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynadığı sırada kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Duymaz'ın cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynadığı sırada kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Duymaz'ın cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü U.I. ise ev hapsine alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde küçük çocuğun bir anda önüne fırladığını öne süren sürücü U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsine alındı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Umut'un cenazesi, bugün Şanlıurfa'ya gönderilerek ailesi ve yakınlarınca gözyaşlarıyla toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Sokakta oynayan çocuğun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi Sokakta oynayan çocuğun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi

Şanlıurfa, oyunlar, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Meclis'te 7 madde kabul edildi! Seçim barajı yüzde 7'ye düştü
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:07 ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
21:37 TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu
21:28 Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti
21:02 İnternet hizmeti de zamlanıyor! 1 Nisan itibariyle yüzde 67 artacak
21:01 BM, barış müzakerelerindeki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti: Minnettarız
20:58 Sevenlerini korkuttu! Aziz Yıldırım ameliyat oldu
20:50 Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in sevgilisiyle verdiği pozda takipçileri boy farkına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 23:01:51. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement