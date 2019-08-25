Son Dakika Haberleri: İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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İzmir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Musa Caramat (38) yönetimindeki plakasız motosikletle karşı yönden gelen Burhan Sevingiloğlu'nun kullandığı 09 Z 1355 plakalı kamyon, Bıçakçı Mahallesi'ndeki Ovacık Yaylası'nda çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsünün ifadesini aldı.

Motosiklet, Ovacık, Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:02 Kaynak: AA
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