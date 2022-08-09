Sadece şasi ve motor aksamı kalan çekicideki sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaynak: AA

Torbalı, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kabini kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika

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