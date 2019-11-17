Son Dakika Haberleri: İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire'den Gökçen istikametine giden Mert Urhan'ın (20) idaresindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet, asri mezarlık mevkisinde N.Y. yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Urhan ve motosiklette bulunan Emrah Sezer (24) yola savruldu. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Urhan hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Sezer'in tedavisi devam ediyor.

Kamyon şoförü N.Y. gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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