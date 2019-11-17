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İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:24 Kaynak: AA
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tire'den Gökçen istikametine giden Mert Urhan'ın (20) idaresindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet, asri mezarlık mevkisinde N.Y. yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Urhan ve motosiklette bulunan Emrah Sezer (24) yola savruldu. Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Urhan hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Sezer'in tedavisi devam ediyor.
Kamyon şoförü N.Y. gözaltına alındı.
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