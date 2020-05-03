İzmir'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
T.B yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyonla Harun Çavdar'ın (26) kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi ile Talatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada sürücü Çavdar ile arkasındaki Mehmet Ali Yılmaz (26) yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı.
Çavdar, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
Evinin balkonundan kazayı gören Nevzat Yılmaz, kaldırımda ambulans bekleyen yaralı Mehmet Ali Yılmaz'ın yağmurda ıslandığını görünce şemsiyesiyle yardımına koştu.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin KGYS kameralarından tespit ettiği kamyon, Ödemiş - Kiraz kara yolunda durduruldu, sürücü T.B. gözaltına alındı.