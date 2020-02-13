İzmir'de kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmail Ökemen idaresindeki 35 F 9896 plakalı kamyon ile Ömer Faruk Özdemir'in (41) kullandığı Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçilerden Ramazan Kömürcü ve Mehmet Ali Çakmak ile vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız, hayatını kaybetti. Minibüs şoförü Özdemir ile Cemal Vahaplar (35), Yahya Kartal (41), Joni Samkharadze (31), Simon Samkharadze (28), Önder Karakaya (39), Erkan Aktürk (43) ve Erkan Yıldız (34) yaralandı.

Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi ve AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazanın gizli buzlanma sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.