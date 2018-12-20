Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kamyonun Çarptığı At Telef Oldu

İzmir'de Kamyonun Çarptığı At Telef Oldu

48 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun çarptığı at telef oldu.

İzmir'de Kamyonun Çarptığı At Telef Oldu, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde kamyonun çarptığı at telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Çamlık Caddesi'nde Cafer Albayrak'ın kullandığı 34 TE 3926 plakalı kamyon, önünde sahibi tarafından götürülen ata çarptı.

"Ceylan" isimli at olay yerinde telef olurken hurdacılık yaptığı öğrenilen sahibi Ferdi Uç, gözyaşı döktü.

"Bu at elim ayağımdı, geçimimi sağlıyordu" diyen Uç, kamyon şoföründen şikayetçi oldu.

Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine götürülen Albayrak'a "mala zarar vermek" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:11 Kaynak: AA

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