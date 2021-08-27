İzmir'de kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Korutürk Mahallesi'nde G.K. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Taşbaş'a (71) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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