İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu - Son Dakika
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İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu

08.03.2022 18:42
İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında kan davası olduğu iddia edilen kişiyi silahla vuran kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında kan davası olduğu iddia edilen kişiyi silahla vuran kişi, polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralanan kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan ganyan bayiinde meydana geldi. İbrahim D. (47), ganyan bayiinde bulunduğu esnada, aralarında kan davası olduğu öğrenilen E.Y. (36) ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran E.Y., İbrahim D.'ye ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen İbrahim D., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Zanlı, teslim oldu

Öte yandan İbrahim D.'yi silahla vurarak ağır yaralayan şüpheli E.Y., Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Olayın gerçekleştiği bölgede Olay yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu
İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu
İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu
İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu
İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu

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Akıncılar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kan davalısını ağır yaralayan şüpheli teslim oldu - Son Dakika
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