Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü

26.02.2022 02:03

Son dakika haberleri... İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü Aldattığını iddia etti: Defalarca bıçaklayarak karısını öldürdü İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve...

İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü

Aldattığını iddia etti: Defalarca bıçaklayarak karısını öldürdü

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, kendisini aldattığını düşündüğü karısını 7 yerinden bıçaklayarak ve boğazını keserek öldürdü. Karısını neden öldürdüğünü mektuba yazarak anlatan cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vedat Emekdar (59), muhasebeci olduğu öğrenilen eşi Vasfiye Emekdar ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan Vedat Emekdar, karısını sırt ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. Yaralanan kadının yardım çığlığını duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri talihsiz kadını yerde hareketsiz yatarken gördü. Bıçakladığı eşinin başında duran Vedat Emekdar'ın da bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

7 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sırt ve boyun kısmından 7 kere bıçaklandığı tespit edilen Vasfiye Emekdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Vedat Emekdar, polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Cinayeti neden işlediğini mektuba yazmış

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Vedat Emekdar'ın bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası adamın, psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye Emekdar'ın kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı öne sürüldü.

Boğazını kesmeye çalışmış

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Emekdar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, Vedat Emekdar'ın cinayet esnasında kullandığı bıçağı balkondan aşağıya attığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere bıçak delil torbasına koyularak olay yerinden alındı. Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye Emekdar'ı 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü
Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü
Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü
Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü

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İzmir -Eşinin aldattığını ileri sürerek 7 kez sırtından bıçakladı, boğazını kesti İzmir -Eşinin aldattığını ileri sürerek 7 kez sırtından bıçakladı, boğazını kesti Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş Bıçaklı saldırgan daha önce de gelip para istemiş

Cinayet, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de kan donduran kadın cinayeti: Aldattığını düşündüğü eşini vahşice öldürdü - Son Dakika
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