İzmir'de kan donduran olay - Son Dakika

İzmir'de kan donduran olay (2)

16 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ'

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan iki şüphelilerden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (Sinan Özen) (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi (Tahir Yıldız) aradım. Birlikte Naldöken mahallesindeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüphelinin T.Y.'nin de ifadesinde aynı şekilde anlattığı öğrenildi.

'VÜCUDUNA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞ

Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirip, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.