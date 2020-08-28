İzmir'de kan donduran olay (2) - Son Dakika

İzmir'de kan donduran olay (2)

16 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ'İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

16 YAŞINDAKİ CEREN'İN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI 'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ ' 'CESEDİ BİR GÜN EVDE KALMIŞ ' İzmir 'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne teslim olan iki şüphelilerden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. ( Sinan Özen ) (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi ( Tahir Yıldız ) aradım. Birlikte Naldöken mahallesindeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüphelinin T.Y.'nin de ifadesinde aynı şekilde anlattığı öğrenildi.'VÜCUDUNA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.LARINI SİLMİŞ Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirip, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.



Son Dakika

Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam

Beşiktaş, Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu kadrosuna kattı

Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi

Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu

İspanya'da vaka sayıları katlanarak artıyor! Son 24 saatte 9 bin 779 vaka tespit edildi

Hafif ticari araç, kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı 3 yıllığına renklerine bağladı

Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi