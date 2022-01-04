İZMİR'DE KANLI BİTEN HIRSIZ TAKİBİNDE YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, hazır yemek siparişi verilen işletmeden kendisine ait motosikleti çaldığını ve ona engel olmak isteyen personelini bıçakladığını öne sürdüğü Musa Bakır'a (17) otomobille çarparak ölümüne neden olan Fatih Y. ile bıçaklanan kurye personeli Hamdullah K.'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/3 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Musa Bakır, 203/30 Sokak üzerinde hazır yemek siparişi verilen işletmeye ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalarak kaçmaya başladı. Musa Bakır'ın motosikleti çaldığını gören işletme sahibi Fatih Y., 35 AKA 990 plakalı otomobil ile iş yerinde motokurye olarak çalışan Hamdullah K. ise 35 ATK 740 plakalı motosikletle, hırsızlık şüphelisini takip etmeye başladı. Film sahnesinde benzerine rastlanabilecek takip sırasında hırsızlık şüphelisini yakalayan Hamdullah K. ile Musa Bakır arasında arbede yaşandı. Bu sırada, Musa Bakır yanında taşıdığı bıçakla motokuryeyi ayağından yaraladı.

KURYEYİ BIÇAKLADI KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Motokurye Hamdullah K., acı içinde yerde kıvranırken, motosiklete binen Musa Bakır, kaçmaya devam etti. Bu sırada otomobille takibi sürdüren iş yeri sahibi Fatih Y., önünde manevra yaparak kaçmaya çalışan Musa Bakır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarken, savrulan motosikletin çarptığı evin duvarı yıkıldı. Bu sırada evde bulunan İrfan Onat ve 5 yaşındaki oğlu şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bakır, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne daha sonra da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Bakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonra otomobilin camını kırarak çıkan Fatih Y. ve bıçaklanan kurye Hamdullah K. ise hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

'BİR FREN SESİ DUYULDU'

Öte yandan, Bakır'ın hayatını kaybettiği sokakta oturanlardan Süleyman Çelik, evde çay içtiği sırada duyduğu fren sesiyle sokağa çıktığını söyleyerek, "Baktığımda otomobil ters dönmüştü. Büyük bir gürültü koptu. Geç saatlere kadar uyumadık" dedi.