Kapalı olan kahvehanenin önünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kuvvetli Mahallesi Beydağ Caddesi üzerinde kapalı olan bir kahvehanenin önündeki masada oturan B.T ile Halil Bilgen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.T, Bilgen'i pompalı tüfekle yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan Bilgen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.T, gözaltına alındı.

Beydağ, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kapalı olan kahvehanenin önünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika

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