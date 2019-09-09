Son Dakika Haberleri: İzmir'de kapkaç iddiasına 2 gözaltı
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İzmir'de kapkaç iddiasına 2 gözaltı

56 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir'de kapkaç iddiasına 2 gözaltı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kadının 2 kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen Ü.G. (19) ve T.B (17) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ü.G.'nin hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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