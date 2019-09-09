İzmir'de kapkaç iddiasına 2 gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kadının 2 kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen Ü.G. (19) ve T.B (17) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ü.G.'nin hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.