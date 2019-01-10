Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaportacıda Cinayet

İzmir'de Kaportacıda Cinayet

54 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde kaportacı Rıdvan K. (45) iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Furkan Doğu'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İzmir'de Kaportacıda Cinayet, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde kaportacı Rıdvan K. (45) iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Furkan Doğu'yu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rıdvan K., olaydan sonra emniyete giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı'nda meydana geldi. 1 yıllık evli Furkan Doğu, Rıdvan K.'nin kaportacı dükkanına gitti. Burada Doğu ile Rıdvan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıdvan K., iş yerindeki av tüfeğini alarak, Furkan Doğu'ya ateş etti. Koltuk altından yaralanan Doğu, çevredekiler tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Furkan Doğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıdvan K. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

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