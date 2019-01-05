İzmir'de Kar Bilançosu

Kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 cm.'yi bulan kar kalınlığı bazı mahallelere ulaşımı engellerken, Büyükşehir ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir'in yüksek kesimlerinde yoğun bir biçimde etkili olan kar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte yaklaşık 1 aydır alarmda olan Büyükşehir ekipleri, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuz serim ve kar küreme araçları ile açtı. Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Karla mücadelede yoğun tempo

Dün akşam saatlerinde kar kalınlığının bazı bölgelerde yaklaşık 50 cm.'e kadar ulaşmasıyla birlikte Büyükşehir Ekipleri kar küreme, greyder ve tuz serim araçlarıyla seferberlik ilan etti. Kar yağışının artması ihtimaline karşı ise kamyon ve iş makineleri teyakkuzda bekletiliyor. Kent merkezinde Kavacık ve Tırazlı yolunu tamamen açan Büyükşehir Belediyesi, Bergama'nın Yukarıada Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Kırcalar Mahallesi, Topallar Mahallesi'ni ulaşıma açtı; tuzlama çalışmalarına ise devam ediyor. Ayrıca Spil ve Beşpınar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle greyder yol açma çalışmalarını sürdürürken tuz serim aracı da kesintisiz tuzlama yapmaya devam ediyor.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı Mahalleleri'nde kar yoğunluğunun fazla olmasından dolayı araç trafiğine izin verilmezken, İzmir Büyükşehir ekiplerine gelen ihbarla tuzlama ekipleri bölgeye yönlendirild