Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kar Manzarası

İzmir'de Kar Manzarası

2 saat önce

İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, tadına doyumsuz görüntüler oluşturdu.

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İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, tadına doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Yurt genelinde etkili olan kar, İzmir'in yüksek kesimlerini de beyaza bürüdü. Karşıyaka ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki İzmir Karagöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Tabiat parkı içerisinde yer alan Karagöl'ün çevresindeki kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarının karla kaplanan görüntüsü, doyumsuz bir manzara sunuyor.

Karagöl'de yüzen ördekler ve çevresindeki hayvanların da kar nedeniyle zorlandıkları görülürken, hayvanlara buradaki görevliler tarafından yiyecek veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:33 Kaynak: AA

Karşıyaka, Karagöl, İzmir, Güncel
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