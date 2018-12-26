İzmir'de Kar Yağışı
1 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İlçenin bin 135 rakım yükseklikteki Bozdağ yaylasında kar yağışı gece saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar
yağışıyla ilgili açıklama yapan Bozdağ Mahalle Muhtarı Halil Faruk Otçu, hafta başından itibaren karın mahallede etkisini gösterdiğini belirtti.
Geçen haftaki yağmurdan dolayı karların eridiğini ifade eden Otçu, "Hep birlikte yağışların erittiği kara tekrar kavuştuk. Soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesiyle yeni yıla karla girmeyi ümit ediyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:54 Kaynak: AA
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