Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kar Yağışı

İzmir'de Kar Yağışı

1 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı bazı mahallelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

İzmir'de Kar Yağışı, System.String[]
İzmir'in Kınık ilçesine bağlı bazı mahallelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bergama, Bornova, Çiğli, Kemalpaşa, Kınık, Menemen ve Ödemiş ilçelerinin 50 mahallesinde kar küreme ve tuz serimi çalışmasını tamamladı.

Buzlanma riski olan bölgelerde ise tuzlama çalışmaları devam ederken kar yağışının artma ihtimaline karşı iş makinelerinin hazır olarak bekletiliyor.

Kınık'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri karın yoğun olduğu Örtülü, Kodukburnu, Yaylaköy, Karadere, Arpadere, Kalemköy, Çanköy, Arpaseki, Mustaklar mahallelerinde yolların ulaşıma kapanmaması için 3 iş makinası ve 2 tuzlama aracıyla çalışma yürüttü.

Karın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise kar topu oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:02 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık, İzmir, Kar, Güncel
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