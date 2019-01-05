Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kar Yağışı

İzmir'de Kar Yağışı

12 dakika önce

İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama ve Karabağlar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının olumsuzluk yaratmaması için belediye ekipleri önlem aldı.

İzmir'de Kar Yağışı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş, Kemalpaşa, Bergama ve Karabağlar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının olumsuzluk yaratmaması için belediye ekipleri önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve köy yollarında ulaşımın kısa süreli kapandığının belirtildiği açıklamada, Karabağlar ilçesindeki Kavacık ve Tırazlı mahalleleri ile Bergama ilçesindeki Yukarıada, Güneşli, Kırcalar ve Topallar mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Ödemiş'in Hacıhasan, Kemer ve Yılanlı mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatıldığı, Kemalpaşa ilçesine bağlı Spil ve Beşpınar mevkilerinde de yol açma ve tuzlama yapıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, İzmir, Güncel
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