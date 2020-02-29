İzmir'de kar yağışı - Son Dakika

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İzmir'de kar yağışı

6 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

İzmir'de kar yağışı, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.


İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinde yaşayanlar sabah beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı, Kınık'ın yüksek kesimlerinde bulunan mahalleler ile Bergama'nın Kozak Yaylası bölgesini beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, park halindeki araçların üzerleri ve ağaçların dalları karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile önlem aldı. - İZMİR

Bergama, Kınık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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