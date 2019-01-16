İzmir'de Kara Kışla Amansız Mücadele: Kapanan 80 Yol Açıldı

İzmir'de, kar yağışının etkilediği bölgelere hızla müdahale eden büyükşehir belediyesi, kar küreme ve tuz serim aracı, greyder, kamyon ve tuzlama ekipleriyle birlikte 80'e yakın mahallede kapanan yolları açtı.

İzmir'de, kar yağışının etkilediği bölgelere hızla müdahale eden büyükşehir belediyesi, kar küreme ve tuz serim aracı, greyder, kamyon ve tuzlama ekipleriyle birlikte 80'e yakın mahallede kapanan yolları açtı. Şantiyelerde teyakkuzda bekleyen ekipler, karda mağdur kalan vatandaşları kurtardı, araçlarını güvenli bölgeye taşıdı. Büyükşehir ekipleri, yollardaki buzlanmayı önleyebilmek için sadece son 12 saat içinde 205 ton tuz kullandı.



İzmir'de kışın en sert ve soğuk günleri yaşanırken, 24 saat aralıksız görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için insan üstü bir çaba gösteriyor. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte kar yağışının başladığı bölgelerde alarma geçen ekipler, bazı noktalarda kapanan yolları kar küreme araçları ve iş makineleriyle açarken, buzlanmaya karşı da sürekli tuzlama çalışması yapıyor. Yerinde ve hızlı müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar da kurtarılıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun gözlemlendiği 15 Ocak Salı günü akşamüstünden 16 Ocak Çarşamba sabah saatlerine kadar kentin kuzey bölgesinde 50 ton, merkezde 80 ton, güneyde ise 75 ton olmak üzere toplam 205 ton tuzlama yaptı.



Vatandaşlar kurtarıldı, yollar açıldı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgede kar küreme ve tuz serim aracı, greyder ve kamyonlarıyla ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarını sürdürüyor.



Kınık'da Karadere, Yaylaköy, Elmadere, Kalemköy, Bergama'da Oruçlar, Yukarıada, Rahmanlar, Kocahaliller, Bekirler, Tavukçukuru, Hacılar ve İsmailli mahallelerinde yol açma çalışmaları 3 kar küreme, 1 greyder, 1 kepçe ve 3 tuzlama ekibinin müdahalesiyle tamamlandı.



Küçük Menderes Havzası'nda da karla mücadele veren ekipler, bu bölgede 5 greyder, 3 kar küreme ve tuz serim aracı, 2 kepçe ve 6 tuzlama ekibiyle olaylara anında müdahale etti.



Tire, Kiraz ve Ödemiş'te yoğun kar sonucu bölgelerde mahsur kalan vatandaşları kurtaran ekipler; ayrıca kapanan yolları da ulaşıma açtı, tuz serim çalışmalarına ise devam ediyor. Ekiplerin müdahale ettiği güzergahlar ise şöyle; Tire'de Küçükburun, Yamandere, Çeriközü, Cambazlı, Dallık, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Yolu, Kiraz'da Kibar, Ören, İğderli, Taşlıyatak, Tumbular arası bağlantı yolu, Bahçearası, Cevizli, Akpınar, Ödemiş'te Bozdağ, Gölcük, Subatan Yaylası ve Manastır, Beydağ'da Eğidere.



Soluk soluğa gece nöbeti



Yoğun kar yağışından kent merkezi de oldukça etkilendi. 5 greyder, 4 kar küreme ve tuz serim aracı, 2 kepçe, 2 tuzlama ekibi, 6 hazır kıta ekibi, 7 solüsyon aracıyla merkezdeki mahallelere müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karabağlar'da Hava Radar'da buzlanmadan dolayı kayan askeri servis aracını vinç yardımıyla kurtardı. Tırazlı ve Kavacık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, Bornova'da; Kayadibi, Homeros, Eğridere, Çamiçi, Kurudere, Beşyol mahallelerinde buzlanmadan dolayı yolda kalan araçların imdadına yetişti. - İZMİR

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