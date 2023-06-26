İzmir'de Karaağaç'ta Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede

İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde başlayan orman yangınına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri müdahale etti. Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmaları başladı.
Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altında.
İşte bölgeden kareler:
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