İzmir'de Karaağaç'ta Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede - Son Dakika
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İzmir'de Karaağaç'ta Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede

26.06.2023 13:28

İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor. İlk müdahale 9 dakika içerisinde yapıldı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde başlayan orman yangınına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri müdahale etti. Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmaları başladı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Buca ilçesi Karaağaç koşuyolu mevkiinde saat 11.29'da orman yangını başladı. Yangına ilk müdahale 9 dakika içerisinde yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz, 5 su ikmal, iş makineleri ile yangına müdahale ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altında.

İşte bölgeden kareler:

İzmir'de Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede
İzmir'de Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede
İzmir'de Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede
Kaynak: İHA
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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Karaağaç'ta Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Karaağaç'ta Orman Yangını: 5 Helikopter, 2 Uçak Bölgede - Son Dakika
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