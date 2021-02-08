İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı - Son Dakika
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İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı

08.02.2021 09:47
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı

TÜRKİYE'deki üretimin yüzde 35'inin karşılandığı İzmir'de, enginar hasadı başladı.

TÜRKİYE'deki üretimin yüzde 35'inin karşılandığı İzmir'de, enginar hasadı başladı. Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki üreticilerin tarladan toplamaya başladığı karaciğer dostu enginar, pandemiden dolayı internet üzerinden tüketiciye ulaştırılıyor. Bu sayede enginarlar Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor.

İzmir'de pandemiden ve selden olumsuz etkilenen enginarın hasadı başladı. Ağustos ayında dikilen enginarlar, Urla ve Çeşme ilçelerinde ocak ayında hasat ediliyor. Nisan ayına kadar ürün vermeye devam eden enginar, İzmir'den tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Geçen sezon pandemiden dolayı pazarlara ulaştırılmasında sorun yaşanılan  enginarlar internet üzerinden tüketiciyle buluştu. Bu sezon da salgının devam etmesinden dolayı internet satışıyla enginarlar isteyene kavanozda vakumlanarak isteyene de reçeli yapılarak gönderiliyor.

PANDEMİ ENGİNARI VURDU

Çeşme'nin Ildır ve Ovacık Mahalleleri'ndeki 4 bin dönüm enginar tarlasında geçen sene 8 milyon baş enginar kesildi. Ancak, pandemi nedeniyle pazara çıkamayınca 4 milyon civarında enginar, üreticinin elinde kaldı. Üreticiler tanesinin 5 liaradan satıldığı enginarda geçen sene verimin az olduğunu ancak bu sene ümitli olduklarını ifade ettiler.

'ENGİNARA İLGİ ARTIYOR'

Ildır'da 40 senedir, bin 500 dönümlük alanda enginar üretimi yapan Mehmet Mutlu, "Havalardan dolayı sorun yaşadık. Enginarı soyup, çanak olarak satıyoruz, kavanozda vakumluyoruz, hatta reçelini yapıp satıyoruz. En önemli enginar alıcısı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ki müşterilerimiz. Köyümüzde sakız enginar meşhurdur. Bizi, enginarın her sene daha çok tercih edenin olması mutlu ediyor" diyor. Mutlu, enginara ilginin karaciğer dostu olmasının yanı sıra kötü kolestrolü düşürmesi, kilo vermeyi kolaylaştırması ve mideyi koruması gibi özelliklerinin öğrenildikten sonra arttığını söyledi.

KARACİĞER HASTANESİ; 'ENGİNAR TARLASI'Üretici Özkan Çetinkaya, İzmir'deki enginar tarlalarının  Türkiye'nin karaciğer hastanesi kabul edildiğini hatırlattı. Çetinkaya, "Pandemi sürecinde festivallerimiz iptal oldu.Şu an için satışlarımız geçen yıla göre daha iyi. Geçen sene enginar üretimini günlerce süren yangın etkilemişti, bu sene de sel bizim için kötü oldu. Fakat geçen sene pandemi ile yeni tanıştık ve tam olarak ne yapacağımızı, tüketiciye nasıl ulaşacağımızı anlayamadık. Bu yıl daha tecrübeliyiz ve beklentimiz yüksek" diye konuştu.

'ILDIR VE OVACIK'TA 4 BİN DÖNÜM ENGİNAR TARLASI'

Kargoyla yörenin enginarını Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini söyleyen Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Beyaz ise "Kooperatifi kurma amacımız; pandemiden dolayı enginarla ilgili satış problemi yaşadığımız içindir. Geçen sene, çok fazla enginar, üreticimizin elinde kaldı. Ildır ve Ovacık mahallelerinde toplam 4 bin dönüm enginar tarlası var. 10 milyon adet enginar üretimi yapılıyor.  Semt pazarlarındaki işlerimiz biraz azaldı; ama kargoyla satışa devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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