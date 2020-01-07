İzmir'de karaciğer naklinden sonra ölen kadın organ bulunmasına çok sevinmiş - Son Dakika

İzmir'de kadavradan bağışlanan karaciğerin naklinden sonra hayatını kaybeden Arife Aykut'un (60) kızı Fatma Karataş, annesinin organ bulunmasına artık ağrılarından kurtulacağı için çok sevindiğini anlattı.

Denizli'de yaşayan Fatma Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin siroz başlangıcı nedeniyle 5-6 yıldır tedavi gördüğünü, doktorların artık nakil yapılması gerektiğini söylemesi üzerine Ağustos 2019'da organ nakli için başvuruda bulunduklarını anlattı. 4 kız kardeş olarak annelerinin sürekli yanında olduklarını, nakil için bağışta bulunmak istediklerini ancak yapılan testlerin olumsuz sonuçlandığını dile getiren Karataş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden gelen kadavradan organ bağışı haberiyle sevindiklerini kaydetti. Karataş, şöyle konuştu:

"Annem nakil haberine çok sevinmişti. Annem bize 'Hadi hadi, beni hemen götürün, ben iyi olacağım ve ağrılarımdan kurtulacağım.' dedi. Biz hastaneye evimizden koşa koşa gittik ve annem ameliyata alındı. Biz bilmiyorduk ölüme gittiğimizi. Doktorlar bize 'Şimdiki teknoloji çok gelişti, kötü bir durum binde bir ihtimal' diye konuştular. Annemin neden öldüğünü dahi bilemiyoruz. Hastanenin annemin ölümüne ilişkin detaylı bir açıklama yapmasını istiyoruz. Sadece tansiyon ve kalbinin durduğu için öldüğünü söylendi. Üzülmek istemediğimiz için otopsi yaptırmadık. Bizim için bu olay bitti. Bizim konuşacak dermanımız kalmadı. Annemizin acısını yaşamak istiyoruz. Hayatımız bitti ve annemiz gitti. Yapacak birşey yok. Bize kimse annemizi geri vermeyecek."

Olayın geçmişi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.



Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, bir kişi de yoğun bakımda tedavi alınmıştı.



Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de iddialara ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirmişti.