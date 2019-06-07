İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi
1 saat önce
İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü. Trafik, havadan da drone ile denetlendi. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı
boyunca Çeşme
, Torbalı
, Seferihisar
, Menemen
ve Menderes
başta olmak üzere birçok ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone da kullanılırken, trafik, havadan kontrol edildi. Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise para cezası kesti. Sürücüler, aracı dikkatli kullanmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
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