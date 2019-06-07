Son Dakika Haberleri: İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi
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İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi

1 saat önce

İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü.

İzmir'de, karadan ve havadan trafik denetimi, System.String[]
İZMİR'de, jandarma ekipleri, bayram boyunca yollardaki trafik denetimlerini sürdürdü. Trafik, havadan da drone ile denetlendi. 
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes başta olmak üzere birçok ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında drone da kullanılırken, trafik, havadan kontrol edildi. Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, kurallara uymadığı tespit edilenlere ise para cezası kesti. Sürücüler, aracı dikkatli kullanmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
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