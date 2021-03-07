İzmir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi - Son Dakika

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller