İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
55 dakika önce
İzmir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
İzmir
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde okul inşaatında bekçilik yapan Ali G'nin (41) görev yaptığı kulübede baygın olduğunu görenler, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali G'nin 3 çocuk babası olduğu ve inşaatı devam eden okulda bekçilik yaptığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:45 Kaynak: AA
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