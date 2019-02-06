İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
İzmir'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
İzmir
'in Kınık
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Hamzahocalı Mahallesi'nde oturan Alibey (76) ile eşi Şaziye Kavram'ı (72) ziyarete gelen yakınları, çifti evlerinde hareketsiz şekilde bulmaları üzerine 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı çiftin cenazeleri, incelemelerin arından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: AA
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