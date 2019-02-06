Son Dakika Haberleri: İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
İzmir'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Hamzahocalı Mahallesi'nde oturan Alibey (76) ile eşi Şaziye Kavram'ı (72) ziyarete gelen yakınları, çifti evlerinde hareketsiz şekilde bulmaları üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, incelemelerin arından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:37 Kaynak: AA

Acil Servis, Kınık, İzmir, Güncel
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