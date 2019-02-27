Son Dakika Haberleri: İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

18 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Seyrekli Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Yeşildağlı, sabah uyandığında aynı evde kalan kayınpederi İsmail Yeşildağlı (92) ile annesi Gülsüm Karanfil'i (83) hareketsiz görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yeşildağlı'yı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine, Karanfil'i ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Evdeki kömür sobasından sızan gazdan zehirlendikleri tespit edilen 2 kişinin, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Sabah, Ödemiş, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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