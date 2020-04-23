İzmir'de kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde iki kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce kan aktı.

İzmir'de kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde iki kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce kan aktı. Öz kardeşini av tüfeğiyle vuran şahıs, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına uymayan şahıs, kafasına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sıralarında Karakuyu Mahallesinde meydana geldi. Musa Gök ile kardeşi M.G. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşerek büyümesi üzerine Musa Gök, öz kardeşi M.G.'ye av tüfeğiyle ateş etti. Karın bölgesine mermi gelen M.G., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri kardeşini av tüfeğiyle vuran Musa Gök'e 'teslim ol' çağrısında bulundu. Jandarmanın ikna çalışmalarına uymayan şahıs elindeki av tüfeğini bu sefer kendisine ateşledi. Kafasına ateş ederek intihar eden Musa Gök'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vurulan kardeşin hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan, öz kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan M.G., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. M.G.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:14 Kaynak: İHA

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