Son Dakika Haberleri: İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

İzmir'de kardeşi ve yeğeninin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

İzmir'de kardeşi ve yeğeninin bulunduğu otomobilden tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Urla ilçesinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Cesur D. (41) ve Cengiz D. (48) kardeşler arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası oğlu Emre D. (19) ile otomobile binerek kardeşinin evine giden Cengiz D, pompalı tüfekle ateş açtı.

Evde bulunan Cesur D. ile oğlu Hakan D'nin de (20) pompalı tüfek ve tabancayla yanıt vermesi sonucu yaşanan çatışmada Cesur D, karnından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cesur D'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, Cengiz D, Emre D, Cihat D. (33) ve Hakan D'yi (20) gözaltına aldı.

Yaralı Cesur D'nin (41) tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı
Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları TEKNOFEST'te gösteri yaptı İzmir'de saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh'un darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıktı Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]