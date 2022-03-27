Kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandı

27.03.2022 17:23

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan tartışmada iki kardeşten birini öldürüp diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan tartışmada iki kardeşten birini öldürüp diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.C'nin ardından, olaya ilişkin Ö.K'yi de gözaltına aldı.

N.C. ve Ö.K, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski İzmir Caddesi'nde aralarında daha önceden de husumet bulunan Okan Güler (30) ile N.C. arasında trafikte, "yol verme" nedeniyle 26 Mart'ta tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Okan Güler, darbedilmişti. Güler, bir süre sonra kardeşi Batuhan Güler'i (20) yanına alarak N.C'nin evine gitmiş, evden açılan ateşle iki kardeş yaralanmıştı.

Batuhan Güler, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. N.C. gözaltına alınmış, bir kişinin daha yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeşlerden birini öldürüp diğerini yaralayan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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