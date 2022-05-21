İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı

21.05.2022 21:41
İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp kayınvalidesini yaralayan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp kayınvalidesini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde eşi Cansu A'yı (31) öldüren, kayınvalidesi Nedime G'yi yaralayan katil zanlısı M.A'nın (37) yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlı, polis ekiplerinin Buca ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cansu A'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından kardeşleri tarafından teslim alındı.

Nedime G'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

En küçük çocukları evdeymiş

Üç çocuk annesi Cansu A'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Cansu A'nın şiddet uygulayan kocasına bir süre önce boşanma davası açtığı, davanın ilk duruşmasının gelecek ay görüleceği belirtildi.

Cinayet sırasında, çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuklarının evde bulunduğu öğrenildi.

M.A, eşi Cansu A'nın ailesinin yaşadığı Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde, karısı ile kayınvalidesi Nedime G'yi bıçakla yaralamıştı. Zanlı kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Cansu A. kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Polis, İzmir, Sulh, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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