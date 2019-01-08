Son Dakika Haberleri: İzmir'de Karla Mücadele

İzmir'de Karla Mücadele

2 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de Karla Mücadele, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, hafta sonundan itibaren şehrin yüksek kesimlerine yağan karın özellikle kara yolunda olumsuzluğa neden olmaması için küreme ve tuz serim çalışması yürütüyor.

İl genelinde 50'ye yakın mahallede devam eden çalışmalar kapsamında pazar gününden bu yana 850 ton tuzlama yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:32 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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