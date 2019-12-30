İzmir'de karla mücadele - Son Dakika
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İzmir'de karla mücadele

6 saat önce

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İzmir'de karla mücadele, System.String[]

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde bu sabah başlayan ve kısa sürede şiddeti artan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte bu sabah başlayıp, etkisi artan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açma ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, yolda kalan kişiler de kurtarıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa- Spil yolu, Kemalpaşa'nın Bayramlı Mahallesi, Bornova'nın Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz'ın Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.


Kemalpaşa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:08 Kaynak: DHA
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