Son Dakika Haberleri: İzmir'de Karla Mücadele Başladı

İzmir'de Karla Mücadele Başladı

59 dakika önce

İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı karayolları, trafik, jandarma ve belediye ekipleri alarma geçti.

İzmir'de Karla Mücadele Başladı, System.String[]
İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı karayolları, trafik, jandarma ve belediye ekipleri alarma geçti. Kar yağışının etkili olduğu Sabuncubeli Mevkii başta olmak üzere yüksek kesimlerde ekipler özellikle buzlanmalara karşı çalışma yaptı.

Kentte dün (salı) akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Kar kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. İzmir- Manisa arasındaki Sabuncubeli rampaları da bu olumsuzluktan etkilendi. Ancak Sabuncubeli'nde tünellerin yapılmasından sonra karın etkili olduğu rampalardan geçen araç sayısı az olsa da ekiplerin buradaki çalışmaları aralıksız sürdü. Karın yağmasıyla birlikte bazı vatandaşlar da ilk tuttuğu anlarda araçlarını durdurup kar topu oynadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kar yağışından sonra vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışma yaptı. İzmir'in yüksek kesimlerinde bulunan köy yollarını ile kentin bazı noktalarında kapanan yollar için tuz serimi yapıldı, yollar kar küreme araçları ile açıldı, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgedeki kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışmaların devam ettiği, ayrıca Bergama'nın Yukarıada, Yanlızdam, Tırmalar, Oruçlar, Ürkütler, Kaplan, İneşir, Rahmanlar, Bayramcılar, Seklik, İsmailli, Atçılar, Balaban, Tavukçukuru, Hacılar, Öksüzler, Bekirler, Kocahaliller, Kocaköy mahallelerinde, Bornova'nın Beşyol, Çiçekliköy, Evka-4 ve Homeros Vadisi bölgelerinde, Çiğli Egekent, Esentepe, İzkent, Evka-5'te, Kemalpaşa'nın Ovacık, Bayramlı, Sarılar, Yiğitler, Kurudere'de, Kınık'ta Karadere, Çanköy, Arapdere, Büyükoba, Kalemköy, Yaylaköy, Arpaseki, Örtülü, İbrahimağa, Köseler, Mustaklar, Çiftlikköy, Karatekeli, Kodukburun mahalleleri ile Menemen'in Çukurköy ve Ödemiş'in Gölcük mahallelerinde tuzlama, yol açma çalışmalarını tamamladığı açıklandı. - Yıldırım

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Kar, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Son Dakika! Binali Yıldırım'dan Adaylık ve İstifa Açıklaması: O Konu Benim Dışımda, Konu Kapanmıştır Diye Düşünüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:47:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Karla Mücadele Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]