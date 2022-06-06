Karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06.06.2022 00:44
Karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonun, hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonun, hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Ö'nün kullandığı 45 AFK 127 plakalı kamyon, Konak istikametinden Bayraklı yönüne giderken Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritteki bariyerleri aşarak karşı şeritte seyir halindeki Mehmet Emin Çapkınoğlu idaresindeki 34 BCU 836 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon Şaraphane Köprüsü'nden aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, hafif ticari araçtaki Hülya Çapkınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi ile kamyon sürücüsü çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çapkınoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ve ekiplerin yaptığı temizliğin ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşı şeride geçen kamyonun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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