İzmir'de Karşıyaka Çarşısı'na giriş çıkış kısıtlandı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu "Karşıyaka Çarşı"ya giriş çıkışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan tren ve vapur bağlantısının sağlandığı noktaların başında gelen Karşıyaka Çarşısı'ndaki vatandaş yoğunluğu nedeniyle tedbirler artırıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak amacıyla Karşıyaka Çarşısı'nın ana giriş ve çıkışının kapatılmasına karar verdi.

Polis ekiplerince bugün bariyerlerle kapatılan çarşı giriş ve çıkışında insan yoğunluğu azalırken, iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ara sokaklardan geçti.

Çarşıda bir restoranda çalışan Hasan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle müşteri kabul etmediklerini ve paket servis olarak hizmet verdiklerini anımsattı.

Çarşının kapatılmasıyla birlikte paket servise de son verdiklerini aktaran Er, "İnsan yoğunluğunun çok olmasının nedeni buranın bir geçiş noktası olmasıydı. Biz de işletme olarak onlara satış yapıyorduk. Giriş, çıkışların kapatılmasıyla birlikte insan yoğunluğunun daha da azalacağını düşünüyorum." diye konuştu.