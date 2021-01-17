- İzmir'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika

- İzmir'de kartpostallık görüntüler

17.01.2021 16:29

- İzmir'de kartpostallık görüntüler Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi İzmir'in yüksek noktaları dün etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

- İzmir'de kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen İzmir dağları havadan görüntülendi

İZMİR - İzmir'in yüksek noktaları dün etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmir dağları havadan görüntülendi.

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir de mevsimin ilk kar yağışını aldı. Dün İzmir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, İzmir'in dağlarını beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan İzmir'in dağları, ormanların yeşiliyle birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Beyaz örtüyle kaplanan dağlar havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan alanlar, hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.

- İzmir'de kartpostallık görüntüler
- İzmir'de kartpostallık görüntüler
- İzmir'de kartpostallık görüntüler
- İzmir'de kartpostallık görüntüler

İzmir, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - İzmir'de kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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