Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

26.03.2022 12:33

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu
Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu
Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu
Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu
Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika


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