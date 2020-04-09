İzmir'de kavgada bıçakla yaralanan genç öldü - Son Dakika

İzmir'de kavgada bıçakla yaralanan genç öldü
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki genç, hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde kavgada bıçakla yaralanan 20 yaşındaki genç, hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan B.Ö. ile Burak Şahin, gece Yenigün Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burak Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:56 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Koronavirüs vakalarında mayıs ayında gerileme bekliyoruz