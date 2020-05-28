İzmir'de kavgada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Zafertepe Mahallesi 540 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Osman D. ve E.E.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.E.İ. isimli şahıs Osman D.'yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR