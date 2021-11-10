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İzmir'de kavgayı ayırdığı sırada vurulan kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de kavgayı ayırdığı sırada vurulan kişi öldü

10.11.2021 00:56
İzmir'de kavgayı ayırdığı sırada vurulan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1615 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Nurettin Dinç (63) pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası olduğu ve nakliyecilik yaptığı öğrenilen Dinç'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Nurettin Dinç, Polis, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kavgayı ayırdığı sırada vurulan kişi öldü - Son Dakika


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