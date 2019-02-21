İzmir'de Kaya Düşen Mahallede Tespit Çalışmaları Başladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yapılardan kaynaklı kayaların düştüğü Çiçek Mahallesi'nde inceleme ve tespit çalışmaları başladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yapılardan kaynaklı kayaların düştüğü Çiçek Mahallesi'nde inceleme ve tespit çalışmaları başladı.



İzmir Valiliği bünyesinde oluşturulan TOKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye giderek inceleme yaptı.



Kayaların koptuğu alanda inceleme yapan ekipler, daha sonra mahalle sakinleri ve ev sahipleriyle görüştü.



Ekiplerin icelemesinin ardından bölgenin haritası çıkartılarak yeniden projelendirme yapılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sözlü Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüşünce 1 Kişi Boğazından Vuruldu

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe Maçı Kadrosunda Yer Almadı

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim