İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
6 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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