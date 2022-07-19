Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alzaymır hastası olduğu belirtilen Hasan Barış'ı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hasan Barış, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika

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