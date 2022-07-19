İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika
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İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor

19.07.2022 11:48
İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor

İzmir'in Buca ilçesinde ailesinin 7 gündür haber alamadığı 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış, aranıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ailesinin 7 gündür haber alamadığı 75 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Barış, aranıyor.

Murathan Mahallesi'ndeki 1208/8 Sokak'ta ikamet eden Hasan Barış, 12 Temmuz akşam saatlerinde gittiği aile ziyaretinden eve dönerken, yakınlarının otomobilin bagajından eşyaları aldığı sırada evinin önünde kayboldu.

Çevrede arama yapan yakınları Barış'ı bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alzaymır hastası olduğu belirtilen Hasan Barış'ı bulmak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Hasan Barış, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor - Son Dakika
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